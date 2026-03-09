Il Gal Colline Salernitane per il secondo anno alla Fiera di Milano “Fà la cosa giusta” con Il Cammino dei Picentini

09/03/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Il GAL Colline Salernitane sarà presente alla 22° Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili “Fà la Cosa Giusta!”, che si terrà alla Fiera di Milano Rho, dal 13 al 15 marzo 2026, padiglione n. 16 Stand H 75 della Regione Campania.
Il GAL Colline Salernitane, selezionato tra i partner, sarà accolto nello stand allestito dalla Regione Campania per esporre e presentare il Cammino dei Picentini, che rappresenta l’hub strategico, la sintesi di turismo lento, integrato e rigenerativo degli 11 Comuni dei Picentini, attraverso il quale, si promuove storia, cultura, tradizione, architettura rurale, religiosità, ambiente, paesaggio ed agroalimentare di qualità, in un’unica “infrastruttura” il Cammino dei Picentini, che “ammaglia” le Colline Salernitane in un unicum di ospitalità, offerta turistica rurale sostenibile e rigenerativa e promozione culturale del
Territorio.
La partecipazione alla Fiera sarà anche la prima occasione pubblica di collaborazione del GAL con CAI, nell’ambito dell’accordo quadro per la gestione e fruizione del “Cammino dei Picentini”.

La delegazione sarà composta dal Dott. Mario De Vita, dipendente del GAL e dal Dott. Ciro Nobile, Presidente Sezione CAI Salerno.

