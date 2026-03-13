Il GAL Colline Salernitane patrocina la manifestazione “Sorsi diVino”, a Cava De’ Tirreni fino al 16 marzo

Il Direttore del GAL Eligio Troisi, accompagnato da una delegazione del personale dipendente, ha partecipato al taglio del nastro di “Sorsi diVino” manifestazione di eccellenze vitivinicole ed agroalimentari della nostra realtà salernitana e campana, ma con presenze vitivinicole significative anche di altre regioni, che ha avuto inizio oggi e si conclude il 16 marzo 2026.
L’iniziativa, che rappresenta, ormai, un appuntamento consolidato di eventi di rilievo e che gode della prestigiosa cornice dei suggestivi portici del Corso Umberto I di Cava de’Tirreni ed ha come location il Complesso Monumentale di San Giovani, ha visto per la prima volta, l’affiancamento del GAL Colline Salernitane, oltre alle altre Istituzioni provinciali che sostengono l’iniziativa.
Il GAL ha partecipato all’evento con una rappresentanza delle realtà agroalimentare dell’area dei Picentini, a testimoniare l’importante lavoro di valorizzazione dell’Agroalimentare di qualità del nostro territorio, sono state due aziende di eccellenza: l’Azienda Di Maggio di Montecorvino Rovella che produce olio DOP Colline Salernitane, oltre che altre eccellenze come, liquori, infusi e miele, Azienda diretta da Nadia Di Maggio
che è un punto di riferimento per la qualità dell’olio EVO DOP Colline Salernitane.
Mentre a rappresentare le produzioni vitivinicole dell’area picentina, l’Azienda FIROSA di Olevano Sul Tusciano, che in una cornice espositiva fortemente caratterizzata sui vini, ha potuto dimostrare di non temere il confronto con altre realtà vitivinicole espositrici.
Lo stand del GAL Colline Salernitane, con le aziende Di Maggio e FIROSA, si è caratterizzato nella serata di apertura dell’evento come uno dei più affollati. I vini di FIROSA, in particolare il rosato ottenuto da uve aglianico in purezza, ha generato un enorme apprezzamento al palato dei tanti degustatori e di esperti sommelier che, con enorme interesse e curiosità, si sono complimentati con le titolari dell’azienda, la signora Adele e la figlia, Dott.ssa Rossella Poppiti neo Enologa specializzata, responsabile della cantina aziendale.
Il GAL Colline Salernitane, ha dichiarato il Direttore Eligio Troisi, in continuità con il lavoro svolto nella passata programmazione, ma con le modalità imposte dalla programmazione 2023/27-29 farà ogni sforzo affinché si possa ulteriormente consolidare il potenziale agroalimentare dell’area Leader picentini e, soprattutto, accompagnare queste eccellenze in un’azione di posizionamento sui mercati locali e nazionali, dichiarando, infine, che Sordi DiVino, per i risultati raggiunti, per lo sforzo dell’Associazione organizzatrice dell’evento e per le ottime azioni di accompagnamento e comunicazione a cura di MNT Company di Carmine D’Alessio e Luca Badiali, rappresenterà un appuntamento fisso annuale nell’Agenza del GAL .
Ospite a sorpresa del nostro stand, ma molto gradito, il Vicepresidente della Commissione Regionale Agricoltura della Regione Campania, On. Franco Picarone.
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