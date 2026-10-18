Il fascino dei “piatti poveri”. Le frittelle cilentane con le alici di menaica

La Dieta Mediterranea e la tradizione locale si intrecciano con piatti dai sapori antichi, piatti cosiddetti poveri che rappresentano la storia della nostra gastronomia.
E’ il caso delle “frittelle alla cilentana”
Il racconto di Alfonso Sarno
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de rosa
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