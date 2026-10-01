Il Consorzio Sociale Ambito S10 riapre i termini per l’Albo delle babysitter: un sostegno concreto alle famiglie del territorio

Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagro e Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, riapre i termini per la costituzione dell’Albo delle babysitter rivolto alle famiglie del territorio con bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi.
L’iniziativa rientra nel progetto “Donne al Centro”, attraverso il quale il Consorzio Sociale Ambito S10 è impegnato nell’attuazione di interventi finalizzati a rafforzare i servizi rivolti alle famiglie e a favorire la conciliazione tra i tempi della vita familiare e quelli del lavoro.
La costituzione dell’albo nasce dall’esigenza di offrire alle famiglie uno strumento in più per affrontare la gestione quotidiana dei bambini nei primi anni di vita. L’obiettivo è mettere a disposizione una rete di persone che possano svolgere attività di babysitting sia in presenza di esigenze occasionali sia per necessità continuative, contribuendo a rendere più semplice l’organizzazione familiare.
Per l’ente consortile si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio sistema dei servizi sociali e socio-educativi rivolti alla prima infanzia. Il servizio di babysitting prevede attività di cura e sorveglianza dei bambini, accompagnamento nella quotidianità, momenti di gioco e intrattenimento, sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici e accompagnamento o ritiro presso scuole, attività sportive e formative. È prevista anche la possibilità di preparare e somministrare i pasti ai minori.
L’attività della babysitter è concepita come un supporto temporaneo alla famiglia e non comprende, di norma, le attività domestiche estranee alla cura del minore. Restano quindi escluse mansioni quali la pulizia generale dell’abitazione, le commissioni per conto degli utenti, le attività di segreteria e la preparazione dei pasti destinati all’intero nucleo familiare.
Il Consorzio ha stabilito specifici requisiti per garantire che nell’Albo possano essere inserite persone in possesso di una preparazione adeguata e disponibili a svolgere il servizio. Possono presentare la propria manifestazione di interesse le persone maggiorenni residenti o domiciliate nei Comuni dell’Ambito S10, in possesso almeno di un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure di titoli di studio e percorsi formativi attinenti alla mansione, conseguiti anche all’estero.
Particolare attenzione viene riservata agli elementi che possono qualificare ulteriormente la figura della babysitter. Tra questi rientrano l’esperienza maturata nella mansione, la partecipazione a corsi di primo soccorso e di disostruzione pediatrica.
Per i cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è inoltre necessario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, della ricevuta di richiesta di rilascio o rinnovo oppure della carta di soggiorno.
Con questo intervento, il Consorzio Sociale Ambito S10 rafforza le azioni previste dal progetto “Donne al Centro”, costruendo uno strumento che punta a rispondere a una necessità molto concreta: aiutare le famiglie nella gestione dei figli e rendere più sostenibile l’organizzazione tra lavoro e vita familiare.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello predisposto dal Consorzio Sociale S10, scaricabile sul sito dell’ente, e dovrà essere trasmessa entro le ore 12 del 9 ottobre 2026.
Le istanze potranno essere inviate tramite indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.pianosociales10.it oppure, per coloro che non dispongono di una casella pec, tramite e-mail all’indirizzo info@pianosociales10.it.
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