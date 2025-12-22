Il consiglio comunale di Salerno in silenzio per un minuto in ricordo di Anna Tagliaferri. Commenti e pareri anche del mondo della politica

Anche il Consiglio Comunale di Salerno si è fermato per ricordare Anna Tagliaferri.
Un minuto di silenzio ha aperto i lavori dell’assise cittadina, un gesto simbolico per onorare l’ultima vittima di violenza e tutte le donne uccise. Il sindaco Vincenzo Napoli ha definito i femminicidi “la piaga della nostra contemporaneità”, Napoli ha puntato il dito contro le “vecchie attitudini patriarcali” ancora radicate nella società, invocando una rivoluzione culturale che parta dai più giovani. La soluzione, ha ribadito il sindaco, sta “nell’educazione sentimentale nelle scuole” e in una mobilitazione delle coscienze per fermare una strage senza fine.
La tragedia avvenuta ieri a Cava de’ Tirreni “addolora e lascia sgomenti. Quest’ennesimo caso di femminicidio colpisce un’intera comunita’ e impone di pensare a strumenti sempre piu’ efficaci sul piano educativo e culturale per sradicare sacche, ancora troppo diffuse, di violenza e sopraffazione sulle donne. Esprimo la mia vicinanza e solidarieta’ alla famiglia della vittima e in particolare alla madre, rimasta ferita”. Lo ha affermato il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit Tullio Ferrante
“Ancora una donna uccisa per mano dell’uomo che diceva di amarla. La tragica morte di Anna Tagliaferri a Cava de’ Tirreni lascia sgomenti, conferma che quella dei femminicidi e’ una vera e propria emergenza sociale e che come tale va trattata. Oggi piangiamo per Anna e per la sua famiglia, alla quale esprimo tutta la mia vicinanza in questo momento di enorme dolore, ci stringiamo alla madre, rimasta ferita, e all’intera comunita’ cavese ribadendo che per fermare questa strage occorre innanzitutto una ribellione culturale. Le leggi ci sono, sono state anche rafforzate negli ultimi anni, quella che va sconfitta e’ la cultura malata del possesso che resiste nonostante ogni norma, ogni condanna sociale. E’ una battaglia che ci riguarda tutti: la difesa delle donne deve diventare una priorita’ condivisa, partendo dai piu’ giovani. Ed e’ il momento che gli uomini facciano un passo avanti, assumendosi la responsabilita’ di prendere le distanze da ogni modello che vede la donna come una proprieta’, come una preda”. Lo ha affermato Mara Carfagna, segretario di Noi moderati.
Le dichiarazioni di Vincenzo Napoli
Ascolta
dichiarazioni napoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
