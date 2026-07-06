Il campione di tennis, Alcaraz, ieri sera a cena a Positano

06/07/2026 Primo Piano Nessun commento
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Anche Carlos Alcaraz, tennista spagnolo e principale rivale di Jannik Sinner, impegnato in questi giorni a Wimbledon, ha subito il fascino della Divina. Il campione sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Costiera amalfitana a bordo del suo yacht da 27 metri. Con lui amici e parenti.

Ieri sera, Alcaraz è sceso sulla terraferma e dopo una passeggiata tra gli splendidi vicoli di Positano nel corso della quale non si è sottratto ad autografi e selfie con tifosi che lo riconoscevano, si è fermato a cena in un rinomato ristorante del luogo, “Adamo ed Eva”.  Nei giorni scorsi era stato avvistato anche a Procida.

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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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