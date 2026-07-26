Il baccalà e le sue proprietà. Un cibo che cura anima e corpo

La bontà del baccalà fu scoperta quasi per caso. Prima, era ad appannaggio quasi esclusivo dei pescatori che, di rientro da una nottata di pesca, si rifocillavano con pane e baccalà.
Oggi il baccalà è considerato un vero e proprio cibo del benessere, come ci racconta la chef Carmela Baglivi
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il baccalà
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