Il Venezuela dopo Maduro nel racconto di Juan Carlos Carrano, dal 2019 ha lasciato Caracas per la Spagna

Questa settimana, con i “Salernitani nel mondo” siamo stati in Spagna, nella capitale Madrid, insieme a Juan Carlos Carrano, che dal 2019 ha lasciato il Venezuela, con moglie e figli per ricominciare un’altra fase della vita in Europa a causa della grave situazione in cui versa il Venezuela già da diversi anni.
Juan Carlos, che ha origini a Polla, a Madrid continua a svolgere il lavoro che già faceva a Caracas, il dirigente in una compagnia aerea.
A Caracas ci sono ancora l’anziano padre e il fratello oltre a tanti amici. Con lui abbiamo cercato di capire qual è la situazione in Venezuela dopo l’operazione militare degli USA che a gennaio ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie.
Dopo la cattura di Maduro, la vice-presidente Delcy Rodríguez ha assunto formalmente i poteri ad interim, ma la stabilità del governo post-Maduro rimane estremamente precaria. L’amministrazione Trump ha dichiarato di voler gestire direttamente le risorse petrolifere venezuelane, scatenando dibattiti sulla legalità internazionale dell’intervento.
La popolazione vive in uno stato di attesa e paura. Le condizioni economiche restano critiche, con una povertà estrema che colpisce la maggior parte della popolazione.
Juan Carlos Carrano da Madrid
