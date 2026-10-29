Il Vallo di Diano protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, si propone come destinazione d’eccellenza

La Destinazione Vallo di Diano rinnova la sua presenza sulla scena del turismo culturale e archeologico d’eccellenza, partecipando per il secondo anno consecutivo, dal 29 ottobre al 1° novembre, alla XXVIII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA) presso gli spazi del Next – Ex Tabacchificio di Capaccio-Paestum.
Momento centrale della kermesse per il comprensorio domenica 1 novembre alle ore 10.40, sarà l’incontro in programma: “Vallo di Diano: dalle prime testimonianze ai nuovi orizzonti. Alla riscoperta del nostro patrimonio archeologico come risorsa turistica – culturale”.
L’evento vedrà i saluti istituzionali di Vittorio Esposito, Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, seguiranno gli interventi di Luigi Vertucci (Sindaco del comune di Atena Lucana), Massimo Loviso (Sindaco del comune di Polla), Antonio Fortunati (Assessore al Turismo del comune di Padula), Maria Luisa Tardugno (Funzionaria Archeologa MiC) e Marianna Iannone (Consigliera dell’associazione Operatori Turistici Vallo di Diano). Le conclusioni saranno affidate a Josefhmari Biscotti, Assessore al Turismo del comune di Sala Consilina.
Grande soddisfazione viene espressa dal Vicepresidente e Assessore al Turismo della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo, che sta portando avanti con lungimiranza e impegno la strategia di posizionamento della destinazione turistica: “La nostra partecipazione per il secondo anno consecutivo a questo importantissimo appuntamento fieristico rappresenta un tassello fondamentale della visione strategica che stiamo portando avanti per la destinazione Vallo di Diano. Stiamo costruendo un’offerta turistica strutturata e coesa, capace di mettere a sistema le nostre straordinarie testimonianze storiche e archeologiche. L’obiettivo è chiaro: fare del turismo il volano per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio, valorizzandone l’autenticità e le peculiarità paesaggistiche e identitarie”.
Il Vallo di Diano si conferma così un territorio pronto a dialogare con i grandi mercati del turismo nazionale e internazionale, offrendo ai visitatori un viaggio unico tra storia, natura e tradizioni millenarie.
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