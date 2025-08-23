Il turismo culturale la chiave di volta per fare turismo tutto l’anno, il parere di Silvia Braggio

I tanti turisti che arrivano sul territorio salernitano hanno bisogno anche di essere guidati e indirizzati su percorsi e visite per meglio conoscere le peculiarità della nostra bella ed estesa provincia che può offrire di tutto al visitatore.

Non solo mare dunque. Il turismo culturale può essere la chiave di volta per mettere in atto la tanto decantata destagionalizzazione del turismo, portando i turisti a visitare la nostra provincia tutto l’anno ma anche nei centri più piccoli e dell’entroterra. 

Ne abbiamo parlato, questa mattina, con la guida turistica di Capaccio-Paestum, Silvia Braggio.
Silvia Braggio su turismo culturale
