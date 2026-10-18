Il trattore si ribalta, muore 53enne a Roccadaspide

Un uomo di 53 anni è morto in un incidente agricolo avvenuto in località Doglie, nelle campagne di Roccadaspide.
Da quanto si apprende, l’uomo, originario del posto, sarebbe rimasto schiacciato sotto il trattore con il quale stava lavorando nei campi.
Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e un’eliambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
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