Il trattore si ribalta, muore 53enne a Roccadaspide

18/10/2026 Cronaca Nessun commento
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Un uomo di 53 anni è morto in un incidente agricolo avvenuto in località Doglie, nelle campagne di Roccadaspide.

Da quanto si apprende, l’uomo, originario del posto, sarebbe rimasto schiacciato sotto il trattore con il quale stava lavorando nei campi.

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Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e un’eliambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati inutili. Sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.  

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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