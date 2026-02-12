Il test dell’olfatto per scoprire il Parkinson, lo screening internazionale a Salerno. I dettagli dal prof. Roberto Erro

Alla campagna di screening per la malattia di Parkinson più grande che sia mai stata fatta a livello internazionale partecipa come unico centro italiano l’Università degli Studi di Salerno. E’ promossa dalla fondazione Michael J. Fox.
Lo screening si farà attraverso un semplice test dell’olfatto. La perdita dell’odorato puo’ essere legata a malattie cerebrali ed è uno dei sintomi più precoci del Parkinson. Un nuovo studio sta esplorando questo legame per prevenire e per scoprire nuovi trattamenti. E’ da questa intuizione scientifica che nasce la più grande campagna di screening.
Il test quantitativo dell’olfatto, esteso sul territorio nazionale, si sviluppa chiedendo ai partecipanti di riconoscere quaranta diversi odori. Chi risulterà positivo al test, rivelando quindi una riduzione dell’olfatto, sarà poi invitato al ‘Centro Parkinson’ di Salerno per ulteriori accertamenti. Il test, la cui spedizione e il cui ritiro sono interamente a carico degli organizzatori, puo’ essere richiesto telefonando al numero 089.67.24.62 oppure inviando un’email a rerro@unisa.it o ricercaparkinson@gmail.com.
Per saperne di più, questa mattina, è intervenuto in diretta il professor Roberto Erro, associato di Neurologia del Dipartimento di Medicina dell’Università di Salerno, specialista in Disturbi del Movimento.
