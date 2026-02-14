Il tessuto artigianale della provincia di Salerno è resiliente. Il punto con la direttrice CNA Salerno, Simona Paolillo 

Il tessuto artigianale della provincia di Salerno è resiliente.
I dati, elaborati sulla base del Registro Imprese della Camera di Commercio di Salerno, evidenziano una situazione stazionaria. La struttura del comparto si conferma a forte trazione individuale: su quasi 18mila attività, ben 14.754 sono ditte individuali. Al fianco delle imprese nel salernitano c’è Cna Salerno che quest’anno festeggia mezzo secolo di attività. Ne abbiamo parlato con la direttrice della CNA Salerno, Simona Paolillo
