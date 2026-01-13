Il sommergibile Velella Sacrario militare subacqueo, la petizione ha superato le 3 mila firme. Il punto con Vincenzo Pellegrino (Salerno 1943)

La petizione per il riconoscimento del sommergibile “Velella” quale Sacrario militare subacqueo ha superato la soglia delle 3.000 firme. Lo ha reso noto l’Associazione Salerno 1943 che ha promosso l’iniziativa parlando di risultato significativo che conferma la crescente attenzione dell’opinione pubblica verso una delle pagine più tragiche e dimenticate della Seconda Guerra Mondiale.
Il sommergibile Velella, affondato il 7 settembre 1943 al largo di Punta Licosa con la perdita di 52 marinai italiani, rappresenta l’ultimo sommergibile della Regia Marina perduto in guerra contro gli Alleati. Il suo relitto, individuato nel 2003 a circa 140 metri di profondità con all’interno il suo equipaggio, costituisce a tutti gli effetti un sacrario militare subacqueo che merita tutela, rispetto e un formale riconoscimento istituzionale, analogamente a quanto già avvenuto per il sommergibile Scirè.
L’iniziativa ha ricevuto il sostegno formale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, a conferma dell’alto valore storico, morale e simbolico della richiesta di tutela del relitto quale luogo di memoria e rispetto. Per spiegarci gli obiettivi della petezione è intervenuto in diretta Vincenzo Pellegrino, presidente dell’Associazione Salerno 1943.
