Il sindaco di Pollica replica alla BBC su Dieta Mediterranea e obesità infantile. Il punto con Stefano Pisani

30/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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“L’obesità infantile rappresenta un’emergenza sanitaria che va affrontata senza esitazioni. Ma trasformare questa emergenza nell’immagine di un’Italia che avrebbe tradito la Dieta Mediterranea significa raccontare una realtà parziale e fuorviante”.

È la posizione del sindaco di Pollica, Stefano Pisani, che interviene dopo l’inchiesta della BBC dedicata all’aumento dell’obesità infantile nel nostro Paese. Secondo il Comune di Pollica, il problema non è la Dieta Mediterranea, ma il progressivo affermarsi, negli ultimi decenni, di un ambiente alimentare dominato da prodotti ultra processati, da un marketing sempre più aggressivo e da politiche pubbliche che non sono riuscite a proteggere uno dei patrimoni culturali e sanitari più importanti del Paese.

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I dati del progetto LAFA coordinato dall’Università degli Studi di Salerno mostrano che il 31% dei bambini e dei ragazzi cilentani presenta un’elevata aderenza alla Dieta Mediterranea. Il 96% degli studenti utilizza quotidianamente olio extravergine di oliva come condimento nella cucina domestica, il 75% consuma piatti preparati con il tradizionale soffritto, oltre il 70% mangia legumi almeno una volta a settimana e più di 8 ragazzi su 10 frequentano un fast food al massimo una volta alla settimana. Sull’argomento è interventuo in diretta il sindaco di Pollica, Stefano Pisani. 

Ascolta
Stefano Pisani nella replica a BBC
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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