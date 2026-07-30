Il sindaco di Pollica replica alla BBC su Dieta Mediterranea e obesità infantile. Il punto con Stefano Pisani

“L’obesità infantile rappresenta un’emergenza sanitaria che va affrontata senza esitazioni. Ma trasformare questa emergenza nell’immagine di un’Italia che avrebbe tradito la Dieta Mediterranea significa raccontare una realtà parziale e fuorviante”.
È la posizione del sindaco di Pollica, Stefano Pisani, che interviene dopo l’inchiesta della BBC dedicata all’aumento dell’obesità infantile nel nostro Paese. Secondo il Comune di Pollica, il problema non è la Dieta Mediterranea, ma il progressivo affermarsi, negli ultimi decenni, di un ambiente alimentare dominato da prodotti ultra processati, da un marketing sempre più aggressivo e da politiche pubbliche che non sono riuscite a proteggere uno dei patrimoni culturali e sanitari più importanti del Paese.
I dati del progetto LAFA coordinato dall’Università degli Studi di Salerno mostrano che il 31% dei bambini e dei ragazzi cilentani presenta un’elevata aderenza alla Dieta Mediterranea. Il 96% degli studenti utilizza quotidianamente olio extravergine di oliva come condimento nella cucina domestica, il 75% consuma piatti preparati con il tradizionale soffritto, oltre il 70% mangia legumi almeno una volta a settimana e più di 8 ragazzi su 10 frequentano un fast food al massimo una volta alla settimana. Sull’argomento è interventuo in diretta il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
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Stefano Pisani nella replica a BBC
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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