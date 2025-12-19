Il sindaco di Giffoni Valle Piana minacciato da uomo armato di coltello

19/12/2025 Cronaca Nessun commento
Il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano​, ieri è stato minacciato da un uomo armato di coltello che si sarebbe presentato all’ingresso del Comune.

L’aggressore, senza fissa dimora, minacciando il primo cittadino voleva sollecitare l’assegnazione di un alloggio e, nel corso del confronto, avrebbe estratto il coltello che ha puntato più volte verso il sindaco. La situazione è degenerata, creando momenti di forte tensione tra i dipendenti del comune ei cittadini presenti. Agenti di polizia municipale sono intervenuti bloccando e disarmando l’uomo. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario che ha prestato le prime cure e somministrato un sedativo per calmare l’aggressore in forte stato di agitazione.

L’episodio è stato segnalato alla procura della Repubblica di Salerno. 

