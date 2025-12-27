Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito e gravemente ferito da uno sconosciuto

27/12/2025 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Gravissimo episodio, ieri sera, a Castiglione del Genovesi dove il sindaco del paese, l’ingegnere Carmine Siano, è stato aggredito e colpito alla testa da uno sconosciuto mentre stava rientrando a casa. Il fatto è accaduto, intorno alle 20.45, a poca distanza dall’abitazione del primo cittadino, in via provinciale Madonnelle.

L’aggressore avrebbe agito con il volto coperto e armato probabilmente di bastone o ancora di martello. Il sindaco Siano ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato d’urgenza con un’ambulanza del 118 all’ospedale Ruggi di Salerno. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Sembra non trattarsi di aggressione a scopo di rapina o di furto.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento