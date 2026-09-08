Il “San Luca” di Vallo della Lucania è al collasso. La denuncia a Radio Alfa di Tomasco del Nursid

L’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania è al collasso. A denunciarlo è il Nursind Salerno.
Il Nursid ha inviato una segnalazione durissima ai vertici dell’Asl, alla Regione Campania e alle istituzioni locali, chiedendo un intervento immediato. Carenza cronica di personale, carichi di lavoro insostenibili, ricorso continuo e costoso agli straordinari per coprire i buchi in organico, Pronto Soccorso sovraffollato e preoccupazione per la riorganizzazione del 118. È il quadro tracciato dal sindacato degli infermieri, che parla di una crisi non più temporanea, ma strutturale.”Non possiamo più parlare di difficoltà passeggere” ha affermato in diretta su Radio Alfa Biagio Tomasco, segretario generale del sindacato degli infermieri
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Tomasco su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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