Il “San Luca” di Vallo della Lucania è al collasso. La denuncia a Radio Alfa di Tomasco del Nursid

08/09/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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L’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania è al collasso. A denunciarlo è il Nursind Salerno.

Il Nursid ha inviato una segnalazione durissima ai vertici dell’Asl, alla Regione Campania e alle istituzioni locali, chiedendo un intervento immediato. Carenza cronica di personale, carichi di lavoro insostenibili, ricorso continuo e costoso agli straordinari per coprire i buchi in organico, Pronto Soccorso sovraffollato e preoccupazione per la riorganizzazione del 118. È il quadro tracciato dal sindacato degli infermieri, che parla di una crisi non più temporanea, ma strutturale.”Non possiamo più parlare di difficoltà passeggere” ha affermato in diretta su Radio Alfa Biagio Tomasco, segretario generale del sindacato degli infermieri
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Tomasco su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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