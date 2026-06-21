Il salernitano Vincenzo Cicale in Argentina vince il prestigioso Premio Gardel. Ce ne ha parlato ai Salernitani nel Mondo

Esibendosi con la sua orchestra a Buenos Aires, Vincenzo Cicale, originario di Salerno, ha vinto il Premio Gardel, uno dei più importanti riconoscimenti musicali in Argentina, assegnati annualmente per premiare il talento, la creatività e l’eccellenza in diverse categorie dell’industria discografica nazionale. E’ l’Orchestra del Tango della EMPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda).
Vincenzo da circa dieci anni si è trasferito in Sud America dove è insegnante di italiano e spagnolo e sta avendo grande successo nel mondo dello spettacolo grazie alla sua passione per la musica e il canto. Si è specializzato in Tango e già un anno fa aveva partecipato alla Festa nazionale e internazionale del Poncho. Ci ha parlato di questa sua importante affermazione nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 21 giugno 2026.
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Vincenzo Cicale vince prestigioso premio in Argentina
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