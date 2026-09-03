Il Salernitano è terra di centenari. Oggi i 100 anni di “nonna Assunta” in diretta su Radio Alfa

Il Salernitano è terra di centenari. Negli ultimi giorni sono ben tre, tutte donne, che hanno raggiunto la soglia dei cento anni. Due giorni fa a Felitto, la signora Angela Prinzo. Nella giornata di ieri la signora Vitella Stiuso a San Gregorio Magno. Oggi a Sanza la signora Assunta Ciorciari.
Per la provincia di Salerno, al 1° gennaio 2026, risultano circa 360 persone di 100 anni e più; 79 uomini e ben 281 donne, circa il 78% dei centenari. Esiste un segreto in questa terra di centenari? ll “segreto” sembra essere una combinazione di alimentazione semplice, movimento, relazioni sociali, ambiente e certo la genetica, mantenuta per decenni.
Nel mentre a Sanza oggi è festa per “nonna Assunta” e noi ne abbiamo raccolto lo stupore ed alcune considerazioni in diretta
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Assunta centenaria
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