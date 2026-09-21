Il Punto Nascita dell’ospedale di Sapri verso la chiusura. La reazione del Comitato di Lotta

Il Punto Nascita dell’ospedale “Immacolata” di Sapri si avvia verso la chiusura delle sue attività.
A stabilirlo è stata la Prima Sezione del TAR della Campania con una sentenza depositata oggi che ha respinto i ricorsi presentati dai comuni del territorio cilentano (tra cui Sapri, San Giovanni a Piro e Vibonati) contro la delibera di Giunta Regionale n. 418/2025.
Al centro del pronunciamento dei giudici amministrativi campani c’è la tutela della salute della madre e del neonato che non si garantisce con la semplice vicinanza geografica dell’ospedale, ma attraverso elevati e rigidi standard di sicurezza delle prestazioni sanitarie. La sentenza ha chiarito che l’assenza di un effettivo “disagio isolante” era già stata più volte confermata dai pareri negativi espressi dal Ministero della Salute e dal Comitato Percorso Nascita Nazionale, evidenziando inoltre che la popolazione locale, da tempo, sceglie, in larga parte, di partorire presso altri ospedali. Ora cosa accadrà ? Lo abbiamo chiesto al componente del Comitato di lotta, Antonio Pisani
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Pisani su punto nascite
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