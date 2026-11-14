Il punto nascita dell’ospedale di Sapri non chiude. Provvedimento sospeso. Il commento del sindaco Gentile

14/11/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il punto nascita dell’ospedale di Sapri non chiuderà lunedì prossimo come previsto. Ieri sera, al termine di una giornata di proteste, il direttore generale dell’Asl Salerno, Sosto, ha comunicato di aver differito il provvedimento, sospendendo la chiusura per un mese.

Ne abbiamo parlato con il sindaco di Sapri, Antonio Gentile
Ascolta
Antonio Gentile su Punto Nascita Sapri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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