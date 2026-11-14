Il punto nascita dell’ospedale di Sapri non chiude. Provvedimento sospeso. Il commento del sindaco Gentile

Il punto nascita dell’ospedale di Sapri non chiuderà lunedì prossimo come previsto. Ieri sera, al termine di una giornata di proteste, il direttore generale dell’Asl Salerno, Sosto, ha comunicato di aver differito il provvedimento, sospendendo la chiusura per un mese.
Ne abbiamo parlato con il sindaco di Sapri, Antonio Gentile
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Antonio Gentile su Punto Nascita Sapri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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