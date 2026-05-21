Il programma di governo del Presidente della Provincia Geppino Parente. Oggi nostro ospite in diretta

Le esigenze dei Comuni salernitani all’attenzione del Presidente della Provincia Geppino Parente. Oggi nostro ospite in diretta.
A Palazzo Sant’Agostino oggi, la seduta di insediamento del nuovo presidente della Provincia di Salerno, Geppino Parente, alla presenza dei consiglieri e dei rappresentanti del territorio. Nel suo primo intervento da presidente, Parente ha sottolineato la volontà di riportare al centro dell’azione politica le esigenze dei 158 Comuni della provincia, puntando su ascolto, collaborazione e sviluppo condiviso. Tra le priorità indicate, il miglioramento delle infrastrutture, la sicurezza degli edifici scolastici, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del territorio salernitano. Il presidente Parente oggi nostro ospite in diretta
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Parente su Provincia
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