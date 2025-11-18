Il progetto sulle “Botteghe della Comunità” dell’Asl inserito nel Rapporto 2026 di IFEL

Ancora consensi per il progetto sperimentale dell’ASL Salerno “Le Botteghe della Comunità”, che è stato inserito nel Rapporto 2026 di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) e Federsanità “Salute e Territorio – I servizi sociosanitari dei comuni italiani”.
Proprio nei scorsi giorni sulla Piattaforma “Scuola IFEL” si è tenuto il corso di formazione “Welfare di comunità: l’integrazione sociosanitaria e la contaminazione istituzionale” tenuto, tra gli altri, da Salvatore Iannuzzi, sindaco di Valle dell’Angelo, sede del Centro HUB delle Botteghe della Comunità.
Le Botteghe della Comunità, sperimentazione gestionale dell’ASL Salerno del Direttore Generale Gennaro Sosto, rappresentano un modello unico di risposta ai bisogni sociosanitari dei cittadini delle aree interne. La Bottega è un presidio di prossimità sociosanitaria all’interno della quale lavora un infermiere, coadiuvato dagli altri professionisti territoriali e dal volontariato. Il servizio, che supporta le attività della medicina generale e delle cure primarie, è svolto tramite specialisti per 5 giorni settimanali, dove ogni giorno è dedicato a una specifica branca.
