Il progetto MARE ha fatto tappa al Marina d’Arechi a Salerno. Il punto con Casale del Mattino

Ha fatto tappa al porto Marina d’Arechi di Salerno la quinta edizione di M.A.R.E., il progetto di citizen science promosso dalla Fondazione Centro Velico Caprera con la collaborazione scientifica di One Ocean Foundation, finalizzato a raccogliere dati sullo stato di salute del Mediterraneo e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della tutela dell’ambiente marino e della biodiversità.
Il progetto è uno dei più importanti programmi di ricerca e divulgazione dedicati al Mar Mediterraneo, configurandosi come una piattaforma scientifica itinerante aperta alla collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, università, studenti e ricercatori.
Protagonista della missione è il catamarano Caprera che si conferma una vera e propria piattaforma scientifica galleggiante. Nel corso dell’incontro ospitato a Marina d’Arechi sono stati presentati i principali risultati delle attività di monitoraggio svolte lungo le coste campane. I dati raccolti evidenziano un quadro complessivamente positivo.
Nell’occasione l’imprenditore Agostino Gallozzi, presidente di Marina d’Arechi, ha parlato di un progetto che prevede la costruzione di un albergo a 5 stelle progettato dal noto architetto e urbanista Stefano Boeri. Ne abbiamo parlato in diretta con il collega Nico Casale del Mattino di Salerno.
Ascolta
Nico Casale su progetto MARE
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.