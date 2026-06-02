Il professor Damiano Caputo di Eboli con il suo team di ricerca ha ricevuto il Best Paper Award

Il professor Damiano Caputo, originario di Eboli, al vertice della ricerca scientifica mondiale a Chicago, negli Stati Uniti. Qui il suo team di ricerca del Campus Biomedico di Roma, partecipando al Pancreas Club Annual Meeting 2026, la più autorevole assise mondiale sulla patologia pancreatica, ha conquistato il Best Paper Award, il massimo riconoscimento per il miglior studio presentato alla comunità scientifica internazionale.
La ricerca è destinata a cambiare tutto. Un esame del sangue basato su nanoparticelle è capace di individuare la trasformazione maligna delle cisti pancreatiche prima che il tumore si sviluppi. Una svolta concreta contro uno dei tumori più difficili da diagnosticare in tempo. Già tra i lavori più citati del 2025, lo studio del professor Caputo è scienza che salva vite.
A celebrare il risultato è il sindaco di Eboli, Mario Conte, che insieme all’intera amministrazione comunale ha espresso “il plauso della comunità ebolitana per l’eccellenza raggiunta in un ambito tanto complesso quanto fondamentale come la ricerca sul tumore al pancreas”.
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