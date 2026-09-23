Il Procuratore di Salerno, Raffaele Cantone, incontra la stampa. Le sue dichiarazioni

Massima trasparenza con i giornalisti. È questo in sintesi il messaggio lanciato dal procuratore di Salerno Raffaele Cantone nel corso dell’incontro con i giornalisti organizzato oggi negli uffici della Cittadella giudiziaria. “Un principio di trasparenza che – ha chiarito il procuratore – deve convivere con la necessaria riservatezza delle indagini.
Il Procuratore Cantone si è soffermato poi su alcune vicende, tra cui l’omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, avvenuto ad Eboli lo scorso 19 luglio, per il quale è in carcere il 26enne tunisino Ridha Rachmuni. “Sono in corso attività molto delicate che riguardano soprattutto l’individuazione del movente. Riteniamo invece che sono state accertate le modalità con cui si è verificato l’omicidio. Speriamo di chiudere definitivamente le indagini entro la fine dell’anno” così il procuratore Cantone che si è soffermato anche sulle questioni relative al ripascimento delle spiagge di Salerno e Cetara. “A breve arriveremo con risultati concreti, cioè con un’indicazione specifica delle cose che abbiamo fatto. Cetara era una zona tutelata dal punto di vista ambientale, e questo ci ha consentito di muoverci anche con fattispecie di reato specifiche. Inoltre siamo intervenuti durante una fase in cui il ripascimento era in atto, per evitare che si potessero verificare danni. La vicenda di Salerno riguarda un periodo precedente al mio arrivo. E’ stato il Comune stesso a bloccare l’attività dopo che si erano verificati danni oggettivi e rilevanti. In quel caso l’intervento di sequestro era oggettivamente più difficile, anche perché non si trattava di una zona sottoposta a vincoli ambientali” così Cantone.
Sulla questione incendi il procuratore ha confermato che, dalle indagini condotte fino ad adesso, possa essere confermata l’ipotesi di una regia comune.
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