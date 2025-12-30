Il presidente Fico debutta in Consigio senza la giunta, Manfredi eletto presidente del Consiglio. Il commento di Tommaso Siani (La Città)

Ieri, con la seduta di insediamento del Consiglio regionale della Campania, ha preso il via la XII Legislatura. Il Consiglio ha preso atto della proclamazione degli eletti.
Il neo presidente Roberto Fico è entrato nella sala del Consiglio regionale della Campania, sedendosi da solo al grande banco che ospita la giunta regionale, non ancora nominata. “Confido che saremo in grado di rispettare gli impegni con gli elettori. Intendo la funzione di governo non come potere ma come responsabilità”, ha detto ancora Fico salutando anche il suo predecessore Vincenzo De Luca. Tra le priorità, il turismo diffuso e destagionalizzato nei borghi e la lotta all’economia criminale.
Massimiliano Manfredi, consigliere del Pd e fratello del sindaco di Napoli, è stato eletto presidente del consiglio regionale della Campania. Nel suo discorso ha ricordato anche Anna Tagliaferri, l’ultima vittima di femminicidio in Campania, e Giacomo Burtone, l’ultima ‘morte bianca’ in ordine di tempo, per rimarcare l’impegno del Consiglio su questi temi.
Abbiamo commentato i fatti di ieri in consiglio regionale con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Tommaso Siani su insediamento consiglio regionale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
