Il presidente della Regione Campania, Fico, incontra la Giunta regionale. Fissate le priorità

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico, ha incontrato, oggi a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, i componenti della Giunta regionale.
“Si è trattato di un primo incontro per impostare in modo subito operativo e coll
egiale il lavoro che ci attende nei prossimi mesi” ha affermato il governatore che ha aggiunto “abbiamo avviato un percorso che non nasce oggi ma è un ulteriore tassello dell’impegno che come coalizione abbiamo già deciso di intraprendere e che ora si consolida grazie alla squadra di governo”.
Il presidente Fico ha ribadito che la Giunta focalizzerà gli sforzi sulle priorità della Campania: dal rafforzamento della sanità al miglioramento del sistema dei trasporti e al supporto alle imprese, dalla tutela dell’ambiente al contrasto alle diseguaglianze, mettendo in primo piano l’interesse collettivo.
“Lo faremo con serietà e determinazione con un lavoro quotidiano, basato sull’ascolto e sulla responsabilità con lo sguardo sempre puntato sulla difesa dei diritti delle persone” così ancora Roberto Fico.
