Il presidente Asi, Antonio Visconti, aggredito nel centro di Salerno. Medicato in ospedale

Antonio Visconti, presidente dell’Asi di Salerno, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, ieri pomeriggio è stato aggredito mentre si trovava in via Santi Martiri, nel centro cittadino.
“Si è svolto tutto in una quindicina di secondi. Un uomo è sceso dalla macchina chiedendomi se fossi il presidente del Consorzio Asi e mi ha sferrato un pugno tanto da causarmi una lesione al sopracciglio e ha iniziato a picchiarmi” così Visconti che ha aggiunto “si tratta di una persona con il quale il Consorzio ha un procedimento amministrativo per una pratica di esproprio di un terreno a Fisciano. Non l’avevo mai visto e non ci avevo mai parlato prima di ieri. L’aggressione è stata così improvvisa che nessuno ha potuto aiutarmi. Solo dopo i passanti mi hanno soccorso. Sono stato in ospedale e ho sporto denuncia”.
Tanti i messaggi e gli attestati di vicinanza ricevuti, dal Questore di Salerno all’assessore regionale alle attività produttive, Fulvio Bonavitacola
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