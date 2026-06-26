Il presidente Asi, Antonio Visconti, aggredito nel centro di Salerno. Medicato in ospedale

26/06/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Antonio Visconti, presidente dell’Asi di Salerno, il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale, ieri pomeriggio è stato aggredito mentre si trovava in via Santi Martiri, nel centro cittadino.

“Si è svolto tutto in una quindicina di secondi. Un uomo è sceso dalla macchina chiedendomi se fossi il presidente del Consorzio Asi e mi ha sferrato un pugno tanto da causarmi una lesione al sopracciglio e ha iniziato a picchiarmi” così Visconti che ha aggiunto “si tratta di una persona con il quale il Consorzio ha un procedimento amministrativo per una pratica di esproprio di un terreno a Fisciano. Non l’avevo mai visto e non ci avevo mai parlato prima di ieri. L’aggressione è stata così improvvisa che nessuno ha potuto aiutarmi. Solo dopo i passanti mi hanno soccorso. Sono stato in ospedale e ho sporto denuncia”.

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Tanti i messaggi e gli attestati di vicinanza ricevuti, dal Questore di Salerno all’assessore regionale alle attività produttive, Fulvio Bonavitacola

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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