Il Presepe Vivente del '900 a Roscigno Vecchia domenica 7 dicembre. Intervista a Michele Albanese (Fondazione Monte Pruno)

04/12/2025 Cultura
Domenica 7 Dicembre lo straordinario scenario del borgo di Roscigno Vecchia, il “Paese Museo”, ospita un evento di grande suggestione: Il Presepe Vivente del ‘900.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Roscigno, la Fondazione Monte Pruno, la Pro Loco e il Forum dei Giovani, con il supporto culturale di My Fair Italy e il progetto Terre Ritrovate, dedicato alla valorizzazione dei borghi e dei viaggi delle radici nella Valle del Calore.

La giornata si aprirà alle 15:30 con i saluti del Sindaco Pino Palmieri e del Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese, seguiti dalla presentazione del progetto Terre Ritrovate a cura di Mafalda Inglese. A seguire, la benedizione del presepe da parte di Don Michele De Luca.

Ne abbiamo parlato con il Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese
Albanese su presepe
