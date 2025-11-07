Il più giovane magistrato della Campania è di Sanza. Angela Curcio di 27 anni

Il più giovane magistrato della Campania è originaria del Vallo di Diano.
A soli 27 anni, da poco compiuti, Angela Curcio, di Sanza, da qualche giorno è magistrato della Repubblica Italiana.
Prima di lei, alla sua stessa età di 27 anni, i più giovani magistrati campani erano il napoletano Gianluigi Apicella e il salernitano Gianluca Caputo, ma più anziani in mesi. Gianluigi Apicella di Napoli e Gianluca Caputo di Battipaglia, magistrato da luglio 2016. Il giovanissimo magistrato Angela Curcio invece è nata a luglio del 1998, superando il difficilissimo concorso in magistratura il 4 novembre del 2025. Laureatasi con 110 e lode in Giurisprudenza all’Università di Firenze ed anche un’importante esperienza formativa in Canada. Poliglotta, parla correntemente oltre l’inglese, lo spagnolo, ama il mare, quello di Palinuro, ma soprattutto la tranquillità e la lettura. Ultima di tre figli, cresciuta senza il papà, venuto a mancare quando era bambina, con un percorso scolastico sempre volto all’eccellenza, diplomatasi al Liceo Classico Pisacane di Sapri con il massimo dei voti, così con la laurea in Legge a Firenze. Angela Curcio, con i suoi 27 anni quindi va ad arricchire la schiera di giovanissimi magistrati di origine campane a livello nazionale. Infatti l’età media per diventare magistrato ordinario in Italia è di 32-33 anni.. Altra curiosità è che la piccola comunità di Sanza, nelle aree interne del Vallo di Diano, appena 2400 abitanti, conta di ben due magistrati, infatti prima della Curcio, anche Maria Cristina Bonomo, attuale Sostituto Procuratore alla Terza Sezione – Criminalità Economica alla procura del Tribunale Napoli Nord.
