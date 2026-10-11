Il pesto non è solo quello di basilico. Ottima soluzione, il pesto di portulaca

Chi ha detto che il pesto può essere fatto solo con il basilico?
Oggi con l’agronoma, Rosa Pepe vi raccontiamo segreti e curiosità sulla portulaca
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portulaca
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