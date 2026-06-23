Il periodo di emergenza incendi è partito in anticipo in Campania. Il punto con Ciro Mauriello (Conapo)

Il periodo dell’emergenza incendi estivi è stata anticipata al 15 giugno e proseguirà fino al 30 settembre. Tre le principali forze in campo, oltre alla Protezione civile, ci sono i Vigili del Fuoco che intervengono quando i roghi minacciano persone o abitazioni. Al momento in provincia di Salerno non ci sono state situazioni di grande emergenza.
Questa mattina abbiamo fatto il punto con Ciro Mauriello, segretario provinciale del sindacato di categoria Conapo.
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Ciro Mauriello su emergenza incendi estivi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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