Il periodo di emergenza incendi è partito in anticipo in Campania. Il punto con Ciro Mauriello (Conapo)

23/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il periodo dell’emergenza incendi estivi è stata anticipata al 15 giugno e proseguirà fino al 30 settembre. Tre le principali forze in campo, oltre alla Protezione civile, ci sono i Vigili del Fuoco che intervengono quando i roghi minacciano persone o abitazioni. Al momento in provincia di Salerno non ci sono state situazioni di grande emergenza. 

Questa mattina abbiamo fatto il punto con Ciro Mauriello, segretario provinciale del sindacato di categoria Conapo.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
Ciro Mauriello su emergenza incendi estivi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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