Il percorso di crescita dell’aeroporto di Salerno. Il punto con il segretario provinciale della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino.
Questa mattina alla Camera di Commercio di Salerno la presentazione dei voli Summer 2026 del nuovo vettore Aeroitalia, che opererà da e per l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.
Si è trattato di un momento importante non soltanto per conoscere le nuove rotte estive, con collegamenti verso destinazioni di forte richiamo come Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos e Santorini, ma soprattutto per ribadire la centralità strategica dello scalo salernitano nel quadro dello sviluppo economico, turistico e infrastrutturale dell’intero territorio. All’incontro presente anche la delegazione CGIL e FILT, Ne abbiamo parlato in diretta con il segretario provinciale della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino
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Arpino su aeroporto
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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