Il percorso di crescita dell’aeroporto di Salerno. Il punto con il segretario provinciale della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino

16/03/2026 Attualità, Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il percorso di crescita dell’aeroporto di Salerno. Il punto con il segretario provinciale della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino.

Questa mattina alla Camera di Commercio di Salerno la presentazione dei voli Summer 2026 del nuovo vettore Aeroitalia, che opererà da e per l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.

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Si è trattato di un momento importante non soltanto per conoscere le nuove rotte estive, con collegamenti verso destinazioni di forte richiamo come Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos e Santorini, ma soprattutto per ribadire la centralità strategica dello scalo salernitano nel quadro dello sviluppo economico, turistico e infrastrutturale dell’intero territorio. All’incontro presente anche la delegazione  CGIL e FILT, Ne abbiamo parlato in diretta con  il segretario provinciale della Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino
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Arpino su aeroporto
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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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