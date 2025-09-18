Il Pd si costituisce parte civile nel processo Vassallo. Il commento del figlio Antonio

18/09/2025 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
Ascoltato l’invito di Antonio Vassallo, il Pd si costituisce parte civile nel processo per la morte di Angelo Vassallo.

“Il Partito Democratico presenterà istanza di costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo”. Lo ha annunciato l’ufficio stampa del partito spiegando che continuerà ad onorare la memoria di Angelo Vassallo e a sostenere la sua battaglia per la legalità, la trasparenza e contro ogni forma di criminalità organizzata. Alla segreteria nazionale del Pd aveva scritto il figlio di Angelo, Antonio Vassallo chiedendo come mai il Pd non si fosse ancora costituito parte civile nell’udienza preliminare che lunedì si è aperta al Tribunale di Salerno. Abbiamo commentato in diretta con Antonio Vassallo. 
Ascolta
Vassallo su processo
