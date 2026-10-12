Il Parco Nazionale CVDA ad Assisi tra cultura, natura e spiritualità

Dal 9 all’11 ottobre, una delegazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni — guidata dal Presidente Giuseppe Coccorullo e dal Vicepresidente Carmelo Stanziola — si è recata in visita istituzionale ad Assisi per promuovere un importante Patto di Amicizia.
Un’intesa nata per unire il Cilento e l’Umbria nel segno del turismo sostenibile, della valorizzazione dei borghi e della tutela del patrimonio naturale e spirituale.
Durante la tre giorni si sono tenuti proficui incontri con la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti e il Sindaco di Assisi Valter Stoppini per avviare progetti condivisi di promozione territoriale e sostenibilità. Non sono mancati momenti di profonda raccoglimento, con l’omaggio a San Carlo Acutis presso il Santuario della Spogliazione, a testimonianza del forte legame tra Assisi e la comunità cilentana di Centola.
Domenica 11 ottobre si è svolta la solenne celebrazione eucaristica trasmessa in diretta su TV2000, animata dal coro polifonico di Foria di Centola e dall’associazione Tantum Ergo Carlo Acutis. Un percorso virtuoso che punta ora a estendere il Patto anche alla Diocesi di Milano, per creare un unico grande itinerario culturale e spirituale nei luoghi del Santo.
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