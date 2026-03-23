Il Parco Nazionale Cilento-Vallo di Diano-Alburni presenta il Piano Paesaggistico regionale. Il 28 Marzo a Castellabate

23/03/2026 Attualità Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il Piano Paesaggistico regionale della Campania sarà illustrato il prossimo 28 marzo, alle ore 10, presso Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate. L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che ha promosso l’appuntamento fornirà anche un’analisi del rapporto del piano con i piani urbanistici comunali.

Il Piano paesaggistico regionale è lo strumento elaborato ai fini della tutela del paesaggio, in tema di conservazione e preservazione ma anche come opportunità di valorizzazione di zone montane, corsi d’acqua, territori della costa ricadenti nell’area protetta, ai fini di uno sviluppo organico e ambientalmente compatibile.

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Dopo i saluti del presidente del Parco nazionale, Giuseppe Coccorullo, prendono parte alla presentazione del rapporto il direttore del Parco, Romano Gregorio, e Costabile Spinelli, componente del consiglio direttivo.

Seguiranno le relazioni tecniche degli architetti Ernesto Alfano, responsabile dell’area tecnica del parco e Pio Castiello, tecnico incaricato per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco (Vas), e del professor Marcello Feola, docente dell’Università di Salerno.

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