Il nome di Samuele continua a vivere. La lotta alle malattie rare e il coraggio della signora Giulia Iannuzzi

Il nome di Samuele continua a vivere nella solidarietà.
E’ trascorso un anno dalla prematura scomparsa del piccolo Samuele Marcelli, il bambino di Polla sconfitto il 7 novembre 2025 da una grave malattia. La mamma del piccolo Samuele intanto guarda avanti nel segno della solidarietà e dell’aiuto concreto con il progetto “Il sorriso di Samuele”, con iniziative di raccolta fondi da destinare al “Guscio dei Bimbi” dell’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova. Abbiamo ripercorso questo anno senza Samuele, oggi, in diretta con la mamma, signora Giulia Iannuzzi
Iannuzzi su Samuele
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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