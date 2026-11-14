Il nome di Samuele continua a vivere. La lotta alle malattie rare e il coraggio della signora Giulia Iannuzzi

14/11/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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Il nome di Samuele continua a vivere nella solidarietà.

E’ trascorso un anno dalla prematura scomparsa del piccolo Samuele Marcelli, il bambino di Polla sconfitto il 7 novembre 2025 da una grave malattia. La mamma del piccolo Samuele intanto guarda avanti nel segno della solidarietà e dell’aiuto concreto con il progetto “Il sorriso di Samuele”, con iniziative di raccolta fondi da destinare al “Guscio dei Bimbi” dell’Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova. Abbiamo ripercorso questo anno senza Samuele, oggi, in diretta con la mamma, signora Giulia Iannuzzi  

Iannuzzi su Samuele
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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