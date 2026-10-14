Il neurochirurgo Matteo De Simone a 26 anni sceglie di restare a Nocera Inferiore. E’ stato nostro ospite

14/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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A 26 anni, il dottor Matteo De Simone, originario di Mercato San Severino, è tra i dirigenti medici più giovani d’Italia ad entrare in servizio presso una struttura ospedaliera pubblica. E’ stato assegnato al reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con 110, lode e menzione speciale, presso l’Università degli Studi di Salerno, e vanta già un prestigioso percorso internazionale, avendo svolto periodi di formazione e attività di ricerca presso alcune delle istituzioni più rinomate al mondo.

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E’ autore di più di 30 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Il dott. De Simone, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta.

Ascolta
Matteo De Simone a 26 anni già dirigente medico ospedaliero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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