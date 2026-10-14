Il neurochirurgo Matteo De Simone a 26 anni sceglie di restare a Nocera Inferiore. E’ stato nostro ospite

A 26 anni, il dottor Matteo De Simone, originario di Mercato San Severino, è tra i dirigenti medici più giovani d’Italia ad entrare in servizio presso una struttura ospedaliera pubblica. E’ stato assegnato al reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con 110, lode e menzione speciale, presso l’Università degli Studi di Salerno, e vanta già un prestigioso percorso internazionale, avendo svolto periodi di formazione e attività di ricerca presso alcune delle istituzioni più rinomate al mondo.
E’ autore di più di 30 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Il dott. De Simone, questa mattina, è stato nostro ospite in diretta.
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Matteo De Simone a 26 anni già dirigente medico ospedaliero
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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