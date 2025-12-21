Il Natale a New York tra caro prezzi e italiani in vacanza. Il racconto di Tony Pasquale di Radio ICN

Puntata natalizia quella di questa domenica 21 dicembre 2025 con i “Salernitani nel mondo”. Da New York abbiamo ospitato Tony Pasquale, speaker ed editore di Radio ICN New York, originario di Monte San Giacomo, paesino della provincia di Salerno che ha lasciato nel 1968, ma dove torna molto spesso.
Anche a New York il caro prezzi sui prodotti alimentari si fa sentire in questo Natale 2025 soprattutto per i prodotti agroalimentari provenienti dall’Italia. Ma è difficile rinunciarvi.
Tony Pasquale sul Natale a New York
