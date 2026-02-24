Il Mutuo “Prima Casa” al 2,35% è firmato Banca Monte Pruno

24/02/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Con il Mutuo “Prima Casa” della Banca Monte Pruno, trasformare il progetto di una vita in realtà è più semplice ad un tasso chiaro e speciale:

Tasso Fisso dal 2,35%
Consulenza dedicata
Durata del mutuo da 15 a 30 anni
Assistenza in tutte le fasi
Perché comprare casa non è solo un investimento, è costruire il proprio futuro, mattone dopo mattone.

Passa nella tua filiale di riferimento e scopri l’offerta più adatta a te.

Saremo pronti ad accompagnarti, realizzando il sogno di una casa tutta tua a condizioni davvero vantaggiose.

