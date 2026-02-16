Il Monumento di Giovanni Amendola a Salerno in stato di abbandono, campagna del Mattino di Salerno per un intervento

16/02/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Continua la campagna del Mattino di Salerno per intervenire contro lo stato di evidente abbandono in cui versa il monumento dedicato a Giovanni Amendola, su Corso Garibaldi, di fronte all’ingresso dell’ex tribunale di Salerno.

L’opera, inaugurata nel 1949, per rendere omaggio al giornalista e parlamentare antifascista, appare annerita e presenta moti parti deteriorate, con l’epigrafe ormai quasi del tutto cancellata.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con la collega del Mattino di Salerno, Monica Trotta, che ne ha parlato con la nipote di Amendola.
Ascolta
Monica Trotta su monumento Giovanni Amendola
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento