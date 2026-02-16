Il Monumento di Giovanni Amendola a Salerno in stato di abbandono, campagna del Mattino di Salerno per un intervento

Continua la campagna del Mattino di Salerno per intervenire contro lo stato di evidente abbandono in cui versa il monumento dedicato a Giovanni Amendola, su Corso Garibaldi, di fronte all’ingresso dell’ex tribunale di Salerno.
L’opera, inaugurata nel 1949, per rendere omaggio al giornalista e parlamentare antifascista, appare annerita e presenta moti parti deteriorate, con l’epigrafe ormai quasi del tutto cancellata.
Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con la collega del Mattino di Salerno, Monica Trotta, che ne ha parlato con la nipote di Amendola.
Monica Trotta su monumento Giovanni Amendola
