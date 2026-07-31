Il MOA di Eboli diventa Museo di Interesse Regionale. La soddisfazione del direttore Marco Botta

31/07/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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La Regione Campania ha attribuito lo status di Museo di Interesse Regionale al “MOA – Museum of Operation Avalanche” di Eboli, gestito dall’Associazione Sophis, ospitato nello storico Complesso Monumentale di Sant’Antonio.

La struttura rappresenta un centro culturale e uno spazio della memoria storica che documenta lo sbarco degli Alleati sulle coste salernitane del 9 settembre 1943.

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“Questo riconoscimento regionale non è soltanto un importante bollino di qualità per la nostra struttura, ma è la prova tangibile del valore del lavoro di squadra” Così Marco Botta, direttore del Moa di Eboli
Ascolta l’intervista
Marco Botta su MOA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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