Il MOA di Eboli diventa Museo di Interesse Regionale. La soddisfazione del direttore Marco Botta

La Regione Campania ha attribuito lo status di Museo di Interesse Regionale al “MOA – Museum of Operation Avalanche” di Eboli, gestito dall’Associazione Sophis, ospitato nello storico Complesso Monumentale di Sant’Antonio.
La struttura rappresenta un centro culturale e uno spazio della memoria storica che documenta lo sbarco degli Alleati sulle coste salernitane del 9 settembre 1943.
“Questo riconoscimento regionale non è soltanto un importante bollino di qualità per la nostra struttura, ma è la prova tangibile del valore del lavoro di squadra” Così Marco Botta, direttore del Moa di Eboli
Ascolta l’intervista
Marco Botta su MOA
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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