Il ministro Salvini incontra a Roma i sindaci della Campania. Tra loro Sonia Alfano che ci ha spiegato come è andata

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ieri, ha incontrato al Ministero, una delegazione di sindaci della Campania per ascoltare le loro istanze, con particolare attenzione alle esigenze dei territori, agli interventi infrastrutturali, alle opere pubbliche e alle priorità per migliorare collegamenti, mobilità e servizi ai cittadini.
Alla riunione hanno partecipato anche Sonia Alfano sindaco di San Cipriano Picentino, Pino Palmieri sindaco di Roscigno e Giuseppe Orlotti sindaco di Giungano. Il confronto si è svolto in un clima di piena collaborazione istituzionale, con l’impegno a mantenere un dialogo costante tra il Ministero e gli enti locali, nella consapevolezza del ruolo strategico dei sindaci per lo sviluppo e la crescita dei territori. Sulle richieste e priorità del nostro territorio fatte presenti al ministro, questa mattina, abbiamo sentito in diretta la sindaca Sonia Alfano.
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Sonia Alfano su incontro a roma col ministro Salvini
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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