Il Ministero dell’Ambiente blocca i lavori di ampliamento del Porto di Salerno. I dettagli con Andrea Pellegrino (L’Ora della Sera)

E’ arrivato lo stop del Ministero dell’Ambiente all’ampliamento del porto di Salerno e per la realizzazione dei nuovi interventi portuali sul territorio. L’elenco delle prescrizioni e delle osservazioni formulate dalla Commissione tecnica di verifica dell’Impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è lunghissimo.
Il parere risale allo scorso dicembre, ma è stato pubblicato e reso noto solo qualche giorno fa. All’esame c’è il nuovo piano regolatore portuale, al centro del dibattito degli ultimi mesi per l’ampliamento del molo di Ponente, l’allargamento verso Vietri sul Mare e la conseguente cancellazione della spiaggia libera di via Ligea.
Per il Ministero occorre approfondire tutti gli aspetti legati ai vari interventi programmati, soprattutto in relazione agli impatti ambientali e ai reali benefici per il territorio. Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
