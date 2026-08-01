Il Medico di Famiglia torna ad attirare i giovani medici, molte domande rispetto ai posti diponibili. Il punto con Elio Giusto (FIMMG Salerno)

La professione del medico di famiglia sembra riacquistare fascino e sale nelle preferenze dei giovani dottori. Lo dicono i numeri relativi al bando, che si è chiuso lo scorso 27 luglio, per presentare le domande di accesso al corso di formazione specifica in Medicina generale 2026-2029: quasi 6mila le domande presentate, a fronte di 2.651 posti disponibili.
Una chiara inversione di trend dopo che lo scorso anno si era registrato un fenomeno di forte calo delle domande di partecipazione in molte aree d’Italia. In Campania, ad esempio, sono giunte 1.080 domande, per 240 posti, 625 in Emilia Romagna per 185 posti. si tratta di cifre rilevanti che sono in significativo aumento. I giovani medici stanno riponendo nella Medicina generale una fiducia che le istituzioni hanno l’obbligo di onorare con atti concreti.
Una risposta massiccia sollecitata dallo stesso segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti che, a pochi giorni dalla scadenza del bando, aveva invitato i giovani laureati in Medicina a “cogliere questa opportunità e a scegliere una professione destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nel Servizio sanitario nazionale”. Ciò anche a fronte della attuale carenza di medici di base: sono attualmente circa 37mila e all’appello ne mancherebbero oltre 5.700. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il segretario provinciale della Fimmg di Salerno, Elio Giusto.
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Elio Giusto su medicina di famiglia e giovani
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Potrebbe rappresentare solo una faccia della medaglia, l’altra faccia sarebbe la fuga da specializzazioni chirurgiche a rischio di contenziosi legali e avvisi di garanzia. Quindi consiglierei di aspettare prima di manifestare l’allegro ottimismo.