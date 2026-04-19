Il medico Antonio Gallo docente alla Sorbona di Parigi e responsabile dell’Unità prevenzione malattie cardiovascolari al Pitié Salpêtrière

Nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 19 aprile 2026, ospitiamo il dottor Antonio Gallo, medico, originario di Teggiano (Sa), che dopo la laurea in Medicina in Italia si è trasferito in Francia.
A Parigi si è specializzato in prevenzione cardiovascolare alla prestigiosa Università “La Sorbona” di Parigi, dove dal 2022 è anche professore associato. Ora è anche Direttore dell’Unità di prevenzione malattie cardiovascolari presso il Centro Ospedaliero universitario Pitié Salpêtrière, di antica e prestigiosa tradizione.
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Antonio Gallo medico a Parigi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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L’altra faccia della medaglia, ogni anno circa 12.000 medici italiani bravissimi lasciano l’Italia per andare a lavorare in altri paesi europei per avere il giusto riconoscimento economico.