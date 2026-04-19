Il medico Antonio Gallo docente alla Sorbona di Parigi e responsabile dell’Unità prevenzione malattie cardiovascolari al Pitié Salpêtrière

19/04/2026 Cultura, Primo Piano 1 commento
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Nella puntata dei “Salernitani nel mondo” di domenica 19 aprile 2026, ospitiamo il dottor Antonio Gallo, medico, originario di Teggiano (Sa), che dopo la laurea in Medicina in Italia si è trasferito in Francia.

A Parigi si è specializzato in prevenzione cardiovascolare alla prestigiosa Università “La Sorbona” di Parigi, dove dal 2022 è anche professore associato. Ora è anche Direttore dell’Unità di prevenzione malattie cardiovascolari presso il Centro Ospedaliero universitario Pitié Salpêtrière, di antica e prestigiosa tradizione.
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Antonio Gallo medico a Parigi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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Una risposta

  1. Giuseppe 19/04/2026

    L’altra faccia della medaglia, ogni anno circa 12.000 medici italiani bravissimi lasciano l’Italia per andare a lavorare in altri paesi europei per avere il giusto riconoscimento economico.

    Rispondi

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