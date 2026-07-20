Il mare si surriscalda e la pesca soffre, allarme di Coldiretti Pesca Campania. Il punto con Fulvio Giugliano

20/07/2026 Economia, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il mare che si riscalda fa strage di cozze e vongole, minaccia il pesce azzurro e fa sparire persino il mangime necessario per gli impianti di acquacoltura, con le imprese ittiche sempre più in difficoltà. A denunciarlo è Coldiretti Pesca Campania con gli effetti del surriscaldamento delle acque che rappresentano una nuova e grave emergenza per un comparto strategico per il sistema agroalimentare che oggi si trova a fare i conti con un ulteriore aggravio dei costi di produzione dopo anni segnati dalla crisi energetica, dall’aumento delle materie prime e dalle altre conseguenze del cambiamento climatico.

Nei vivai della Campania la temperatura dell’acqua ha ormai superato i 30 gradi, provocando, in alcuni casi una moria di cozze, vongole e altri organismi marini. Lo scarso ricambio idrico e la proliferazione di microalghe hanno causato fenomeni di anossia con perdita della raccolta, aggravando ulteriormente la crisi di un comparto già duramente colpito dall’aumento dei costi di produzione. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con Fulvio Giugliano, coordinatore regionale di Coldiretti Pesca Campania. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
Fulvio Giugliano di Coldiretti Pesca Campania
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Lascia un Commento