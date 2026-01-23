Il Lungomare di Salerno continua a scricchiolare, segni evidenti nel terrazzamento di Torrione

23/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Il Lungomare di Salerno continua a scricchiolare dopo i crolli che hanno reso inagibile il pattinodromo e gran parte dei campi da tennis. Della grosse fessure, avvallamenti e danni sono evidenti anche nel terrazzamento a Torrione interessato da interventi già nel 2019.

Le segnalazioni dei primi problemi due anni fa ma – come riporta oggi il quotidiano La Città di Salerno – come per la zona del pattinodromo non c’è stato alcun intervento. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il direttore del quotidiano Tommaso Siani.
Ascolta
Tommaso Siani su Lungomare che continua a scricchiolare
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento