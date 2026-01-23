Il Lungomare di Salerno continua a scricchiolare, segni evidenti nel terrazzamento di Torrione

Il Lungomare di Salerno continua a scricchiolare dopo i crolli che hanno reso inagibile il pattinodromo e gran parte dei campi da tennis. Della grosse fessure, avvallamenti e danni sono evidenti anche nel terrazzamento a Torrione interessato da interventi già nel 2019.
Le segnalazioni dei primi problemi due anni fa ma – come riporta oggi il quotidiano La Città di Salerno – come per la zona del pattinodromo non c’è stato alcun intervento. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il direttore del quotidiano Tommaso Siani.
Ascolta
Tommaso Siani su Lungomare che continua a scricchiolare
